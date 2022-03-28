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Транспорт и связь 28.03.2022 12:27

SriLankan Airlines приостановила рейсы в Москву

Нацперевозчик Шри-Ланки SriLankan Airlines объявил о приостановке рейсов между Коломбо и Москвой.

Решение принято "в связи с эксплуатационными ограничениями, которые находятся вне контроля авиакомпании", говорится в сообщении на ее сайте.

"Ограничения представлены в форме международных финансовых ограничений и ограничений по страхованию воздушных судов, которые были введены в отношении России в связи с продолжающейся российско-украинским конфликтом и непосредственно влияют на полеты авиакомпании SriLankan Airlines в Россию. Соответственно, авиакомпания SriLankan Airlines прекратит полеты в Москву до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Компания продолжит следить за ситуацией в России и надеется возобновить свою деятельность, "как только условия улучшатся".

SriLankan Airlines выполняла два еженедельных рейса между Коломбо и Москвой. Рейсы обслуживались в аэропорту "Домодедово".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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