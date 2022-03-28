SriLankan Airlines приостановила рейсы в Москву

Нацперевозчик Шри-Ланки SriLankan Airlines объявил о приостановке рейсов между Коломбо и Москвой.
Решение принято "в связи с эксплуатационными ограничениями, которые находятся вне контроля авиакомпании", говорится в сообщении на ее сайте.
"Ограничения представлены в форме международных финансовых ограничений и ограничений по страхованию воздушных судов, которые были введены в отношении России в связи с продолжающейся российско-украинским конфликтом и непосредственно влияют на полеты авиакомпании SriLankan Airlines в Россию. Соответственно, авиакомпания SriLankan Airlines прекратит полеты в Москву до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.
Компания продолжит следить за ситуацией в России и надеется возобновить свою деятельность, "как только условия улучшатся".
SriLankan Airlines выполняла два еженедельных рейса между Коломбо и Москвой. Рейсы обслуживались в аэропорту "Домодедово".
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