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Финансы 28.03.2022 12:45

Удельный вес просрочки по кредитам в Азербайджане в январе-феврале снизился до 3,9% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-феврале 2022 года вырос на 2,7% - до 17 млрд 587,2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на конец февраля составляет 690,2 млн манатов (спад за отчетный период на 4,1% - ИФ) или 3,9% всех кредитов (4,2% на конец 2021г).

На 28 февраля 2022 года банками с долей государства выдано кредитов на 3 млрд 464,3 млн манатов (рост на 3,9%) или 19,7% всех кредитов, частными банками - 13 млрд 662,2 млн манатов (рост на 2,5%) или 77,7% всех кредитов. Остальные 460,7 млн манатов (остался без изменений) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема займов, выданных на начало марта на кредитование в национальной валюте приходится 13 млрд 152,5 млн манатов (рост на 3,6%), в иностранной валюте - 4 млрд 434,7 млн манатов (рост на 0,3%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на начало марта составляет 25,2% (на конец 2021г - 25,8%).

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на торговлю и сферу услуг пришлось 3 млрд 39,6 млн манатов (17,3% всех кредитов), добывающую промышленность и электроэнергетику, газ, пар и водное хозяйство – 720,1 млн манатов (4,1%), сельское/лесное хозяйство и рыболовство – 591,6 млн манатов (3,4%), строительство и недвижимость – 986,1 млн манатов (5,6%), промышленность и производственный сектор – 996,6 млн манатов (5,7%), транспорт и связь – 731,6 млн манатов (4,2%), на домохозяйства - 8 млрд 948,4 млн манатов (50,9%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств вырос в январе-феврале на 4%.

Х.Насирзаде

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Тэги: КРЕДИТЫ, КРЕДИТЫ, ДИНАМИКА, ДИНАМИКА


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