«Уральские авиалинии» продлили приостановку полетов в Азербайджан

Авиакомпания "Уральские авиалинии" приняла решение продлить отмену всех рейсов в Азербайджан еще на месяц.
Согласно данным сайта перевозчика, все рейсы из/в Азербайджан приостановлены по 30 апреля включительно.
Как сообщалось, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом. Ограничения не затрагивают авиакомпании, у которых отсутствуют риски ареста или задержания авиатехники, отмечало ведомство.
"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании - ее гендиректор Сергей Скуратов.
По данным сайта авиакомпании, она эксплуатирует 54 авиалайнера Airbus (14 Airbus А321, 24 Airbus А320, 5 Airbus А319, 3 Airbus A320neo, 8 Airbus А321neo) на условиях операционного лизинга.
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