Британские госкомпании пересмотрят контракты с поставщиками из РФ и Белоруссии

Британским ведомствам и госкомпаниям рекомендовали пересмотреть контракты, заключенные с российскими и белорусскими поставщиками, говорится в заявлении кабинета министров Великобритании, распространенном в понедельник.
"Руководство, опубликованное сегодня кабинетом министров, призывает все организации государственного сектора срочно пересмотреть контракты с российскими и белорусскими компаниями", - отмечается в нем.
В руководстве госкомпаниям, включая госведомства и больницы, рекомендуется "немедленно выявить любые контракты с российскими и белорусскими компаниями и, если возможно, - использовать законные способы их расторжения и сменить поставщиков с минимальными перерывами (в поставках - ИФ)".
"Мы просим больницы, городские советы и другие организации государственного сектора в срочном порядке рассмотреть все способы, на которые они могут пойти, которые позволят оборвать торговые связи с Россией", - заявил глава аппарата британского премьера Стив Баркли.
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