Добыча нефти в Азербайджане в феврале в рамках сделки ОПЕК+ была ниже на 90 тыс. б/с от квоты

Страны ОПЕК+ в феврале исполнили соглашение на 136%, из них страны ОПЕК - на 136%, страны не-ОПЕК - на 135%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с отчетом альянса.

Таким образом, страны ОПЕК, участвующие в сделке, добыли на 680 тыс. б/с меньше, чем оговорено по квоте, страны не-ОПЕК - на 373 тыс. б/с, всего - на 1,05 млн б/с.

В целом страны не-ОПЕК увеличили добычу к январю только на 57 тыс. б/с - до 15,7 млн б/с, страны ОПЕК - на 266 тыс. б/с, до 24,1 млн б/с, то есть, всего на 328 тыс. б/с.

Согласно действующему плану, квоты по добыче нефти странами ОПЕК+ повышаются каждый месяц на 400 тыс. б/с.

Из числа стран ОПЕК в феврале "аутсайдерами" по-прежнему являются Ангола и Нигерия, которые добываю меньше установленных квот на 250 тыс. б/с и 300 тыс. б/с соответственно. Саудовская Аравия, Конго и Экваториальная Гвинея добывали примерно на 30 тыс. б/с ниже оговоренного уровня.

Почти половина объема, недобытого странами ОПЕК+, приходится на Россию, которая в феврале добывала на 170 тыс. б/с ниже установленной квоты (исполнение сделки - 122%).

Остальное пришлось на Малайзию (на 130 тыс. б/с меньше) и Азербайджан (на 90 тыс. б/с меньше). Мексика, которая формально не участвует в альянсе, но считается в общей квоте, добывает на 60 тыс. б/с ниже оговоренного уровня. Казахстан вновь превысил установленный уровень добычи - на 70 тыс. б/с.