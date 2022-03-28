В Литве ждут 5 тыс. военных НАТО на учения в апреле-мае

В Литву в ближайшие два месяца прибудут около 5 тыс. военных НАТО, сообщил командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис.
"В апреле-мае у нас будет дополнительное количество союзников по НАТО, всего 5 тыс. человек", - заявил Рупшис в понедельник на военном полигоне в Пабраде.
Он добавил, что войска союзников прибудут не для постоянной дислокации, а для учений. Но в долгосрочной перспективе Литва стремится к тому, чтобы не менее бригады НАТО постоянно дислоцировалось в республике.
"Мы стремимся к постоянной дислокации подразделения размером с бригаду для развертывания и активации систем и средств ПВО в Литве, а также обеспечения системы управления и контроля, которая позволит нам принимать своевременные решения - не только для сдерживания, но и для обеспечения обороны", - сказал командующий.
В настоящее время в Литве дислоцировано около 3,5 тыс. военных НАТО.
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