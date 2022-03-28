Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8619 RUR   0.017 GBR   2.2348 TRY   0.1146

Цена на нефть

25.03 $/bbl +/- WTI 113.90 +1.56 Brent 120.65 +1.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.03.2022 15:11

В Литве ждут 5 тыс. военных НАТО на учения в апреле-мае

В Литву в ближайшие два месяца прибудут около 5 тыс. военных НАТО, сообщил командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис.

"В апреле-мае у нас будет дополнительное количество союзников по НАТО, всего 5 тыс. человек", - заявил Рупшис в понедельник на военном полигоне в Пабраде.

Он добавил, что войска союзников прибудут не для постоянной дислокации, а для учений. Но в долгосрочной перспективе Литва стремится к тому, чтобы не менее бригады НАТО постоянно дислоцировалось в республике.

"Мы стремимся к постоянной дислокации подразделения размером с бригаду для развертывания и активации систем и средств ПВО в Литве, а также обеспечения системы управления и контроля, которая позволит нам принимать своевременные решения - не только для сдерживания, но и для обеспечения обороны", - сказал командующий.

В настоящее время в Литве дислоцировано около 3,5 тыс. военных НАТО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az