В Литве ждут 5 тыс. военных НАТО на учения в апреле-мае

В Литву в ближайшие два месяца прибудут около 5 тыс. военных НАТО, сообщил командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис.

"В апреле-мае у нас будет дополнительное количество союзников по НАТО, всего 5 тыс. человек", - заявил Рупшис в понедельник на военном полигоне в Пабраде.

Он добавил, что войска союзников прибудут не для постоянной дислокации, а для учений. Но в долгосрочной перспективе Литва стремится к тому, чтобы не менее бригады НАТО постоянно дислоцировалось в республике.

"Мы стремимся к постоянной дислокации подразделения размером с бригаду для развертывания и активации систем и средств ПВО в Литве, а также обеспечения системы управления и контроля, которая позволит нам принимать своевременные решения - не только для сдерживания, но и для обеспечения обороны", - сказал командующий.

В настоящее время в Литве дислоцировано около 3,5 тыс. военных НАТО.