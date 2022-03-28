Алиев утвердил Положение о Госкомиссии по международной гумпомощи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об утверждении «Положения о Государственной комиссии по международной гуманитарной помощи». Согласно указу, Кабмину поручено в четырехмесячный срок утвердить «Правила приема, учета, доставки, хранения, охраны и распределения гуманитарных грузов, поступающих на территорию Азербайджана». Э.Шафиев

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