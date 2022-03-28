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Дальнее зарубежье 28.03.2022 15:38

Талибы закрыли радиостанцию в Кандагаре

Талибы закрыли радиостанцию в Кандагаре и арестовали трех ее сотрудников.

Контролирующее Афганистан движения "Талибан" закрыло радиостанцию в Кандагаре и арестовало трех ее сотрудников, сообщает информационное агентство Aamaj News, со ссылкой на афганский журналистский центр (AFJC).

Талибы пока не комментировали произошедшее.

По сообщению агентства, два дня назад талибы арестовали главу издания "Радио Зема" из Кандагара, и он до сих пор находится у них под стражей.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, РАДИО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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