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Финансы 28.03.2022 15:19

Worldwide Expert организует летом конференцию по вопросам развития торгового финансирования в Азербайджане

Worldwide Expert организует 23 июня 2022 года в Баку конференцию на тему «Азербайджан: Корреспондентские отношения и торговое финансирование».

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Worldwide Expert, на конференции будут обсуждаться вопросы поддержки и развития торгового финансирования в регионе во время пандемии, ключевые вопросы корреспондентских отношений, включая комплаенс, Де-рискинг, цифровизация, вопросы зеленого финансирования, ESG - значение для экономики и важная роль при заключении сделок.

Р.Ахмедов

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Тэги: КОНФЕРЕНЦИЯ, АНОНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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