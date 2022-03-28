Worldwide Expert организует летом конференцию по вопросам развития торгового финансирования в Азербайджане

Worldwide Expert организует 23 июня 2022 года в Баку конференцию на тему «Азербайджан: Корреспондентские отношения и торговое финансирование».

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Worldwide Expert, на конференции будут обсуждаться вопросы поддержки и развития торгового финансирования в регионе во время пандемии, ключевые вопросы корреспондентских отношений, включая комплаенс, Де-рискинг, цифровизация, вопросы зеленого финансирования, ESG - значение для экономики и важная роль при заключении сделок.

Р.Ахмедов