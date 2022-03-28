Buta Airways с июня возобновит полеты из Баку в Батуми

Авиакомпания Buta Airways в рамках летнего расписания с 1 июня начнет выполнять специальные рейсы по маршруту Баку-Батуми и обратно.

Рейсы будут осуществлять два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.

Рейс в Батуми стал вторым возобновленным международным направлением авиакомпании в Грузию (после Тбилиси).

Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте перевозчика (тарифы «Бюджет», «Стандарт» и «Супер»), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только тариф «Супер»).

Стоимость билетов начинается от 29 евро.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Граждане Азербайджана, планирующие путешествие в Грузию, должны иметь право въезда на территорию этой страны.

Н.Аббасова