Buta Airways с июня возобновит полеты из Баку в Батуми

Авиакомпания Buta Airways в рамках летнего расписания с 1 июня начнет выполнять специальные рейсы по маршруту Баку-Батуми и обратно.
Рейсы будут осуществлять два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.
Рейс в Батуми стал вторым возобновленным международным направлением авиакомпании в Грузию (после Тбилиси).
Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте перевозчика (тарифы «Бюджет», «Стандарт» и «Супер»), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только тариф «Супер»).
Стоимость билетов начинается от 29 евро.
К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.
Граждане Азербайджана, планирующие путешествие в Грузию, должны иметь право въезда на территорию этой страны.
Н.Аббасова
Баку и Доха обсудили развитие двусторонних отношений
Алиев утвердил Положение о Госкомиссии по международной гумпомощи
Песков: сейчас главное обеспечить выполнение всеми сторонами договоренностей по Карабаху
Саудовская Аравия возобновляет выдачу виз по прибытии для иностранных туристов
Алиев открыл Центр приема граждан при Администрации президента
Алиев поручил подготовить план мероприятий в связи с 30-летним юбилеем НОК Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Северная Македония выдворяет пять российских дипломатов
Британские госкомпании пересмотрят контракты с поставщиками из РФ и Белоруссии
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров