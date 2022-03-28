Шахбазов примет участие в конференции по энергопереходу

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отправился с визитом в Германию, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

«Визит Шахбазова в Германию осуществляется по приглашению федерального министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и федерального министра экономики и защиты климата Роберта Хабека. В рамках визита глава Минэнерго Азербайджана примет участие в работе международной конференции «8-ой берлинский диалог по энергопереходу», которая пройдет 29-30 марта», - отмечает Минэнерго.

По информации ведомства, Шахбазов в рамках мероприятия примет участие в обсуждениях на тему «Факторы, подталкивающие к справедливому и социальному энергопереходу».

Б.Рустамбеков