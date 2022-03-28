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ТЭК 28.03.2022 15:35

Шахбазов примет участие в конференции по энергопереходу

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отправился с визитом в Германию, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

«Визит Шахбазова в Германию осуществляется по приглашению федерального министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и федерального министра экономики и защиты климата Роберта Хабека. В рамках визита глава Минэнерго Азербайджана примет участие в работе международной конференции «8-ой берлинский диалог по энергопереходу», которая пройдет 29-30 марта», - отмечает Минэнерго.

По информации ведомства, Шахбазов в рамках мероприятия примет участие в обсуждениях на тему «Факторы, подталкивающие к справедливому и социальному энергопереходу».

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНЭНЕРГО, ФРГ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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