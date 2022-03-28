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Внешняя политика 28.03.2022 15:46

Баку и Доха обсудили развитие двусторонних отношений

Замминистра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев 25-28 марта посетил Катар с визитом, сообщает официальный сайт внешнеполитического ведомства.

«В ходе визита Рзаев принял участие в 20-ом Форуме в Дохе, выступив на мероприятии. В своем выступлении замминистра рассказал об итогах 44-дневной Отечественной войны, конструктивной позиции Азербайджана в постконфликтный период, разминировании и восстановительных работах на освобожденных территориях», - отметили в МИД.

Кроме того, Рзаев встретился с государственным министром иностранных дел Катара Султаном бин Саадом Аль-Мурейхи. В ходе встречи были обсуждены направления развития двусторонних отношений.

«Замминистра в ходе визита также посетил филиал Джорджтаунского университета в Дохе, обсудив направления развития связей между Азербайджаном и университетом», - говорится в информации.

Э.Шафиев

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Тэги: МИД, КАТАР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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