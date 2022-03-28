Аэропорт Минска сообщил об отмене части рейсов Аэрофлота, flyDubai и Turkish Airlines

Национальный аэропорт Минск в понедельник сообщил об отмене части рейсов авиакомпаний flyDubai, Turkish Airlines и Аэрофлот.

"Авиакомпания flyDubai подтвердила отмену рейсов в Минск по 1 мая. Turkish Airlines отменила утренние рейсы TK-284/283 из Стамбула в Минск и обратно по 9 апреля, вечерние рейсы TK-286/285 - по 11 апреля. Аэрофлот не будет выполнять рейсы SU-1835/1834 из Шереметьево в Минск и обратно по 22 апреля, SU1842/1841 - по 31 марта", - говорится в сообщении.