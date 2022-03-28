Нефть активно дешевеет на фоне вспышки COVID-19 в Китае

Цены на нефть эталонных марок резко снижаются в понедельник на новости о введении Китаем серьезных ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:33 снизились в цене на $5,82 (4,82%) - до $114,83 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $5,97 (5,24%) - до $107,93 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала почти на 12%, WTI - на 10,5%.

Власти Шанхая с понедельника закрывают на четыре дня восточную часть города, в которой находится финансовый район и индустриальные парки, для проведения массового тестирования граждан, сообщает агентство Bloomberg. В дальнейшем, также на четыре дня, будет закрыта западная часть города. Эксперты опасаются, что карантинные ограничения ослабят спрос на энергоносители в Китае.

"Мировые рынки, кажется, немного нервничают из-за сомнений в эффективности китайской политики "нулевой терпимости" к коронавирусу и в связи с возможным влиянием на спрос и цепочки поставок, поскольку есть вероятность, что мы видим только вершину айсберга", - написал управляющий партнер в SPI Asset Management Стивен Иннес.

Кроме того, в понедельник появились сигналы ослабления напряженности на Ближнем Востоке после того, как лидер йеменских хуситов Махди Аль-Машат объявил о прекращении атак на объекты в Саудовской Аравии три дня.

Также рынок ждет очередной встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится в четверг.

"Инвесторы задаются вопросом, начнет ли ОПЕК наконец повышать добычу для компенсации перебоев поставок из России, поскольку потенциальный бойкот российской нефти может привести к сокращению предложения примерно на 3 млн баррелей в сутки начиная с апреля", - отметила старший аналитик Swissquote Айпек Озкардеская.