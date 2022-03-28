Северная Македония выдворяет пять российских дипломатов

В МИД Северной Македонии приняли решение о выдворении из страны пяти дипломатов РФ, сообщают в понедельник европейские СМИ со ссылкой на это министерство.

В сообщениях указывается, что дипломатам дали пять дней на то, чтобы покинуть Северную Македонию. По данным СМИ, македонские власти пришли к выводу, что эти россияне нарушали "дипломатические нормы" и потому - решили их выслать.