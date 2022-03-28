Соглашения Израиля с арабскими государствами - не замена прогресса на переговорах с палестинцами - Блинкен

Авраамские соглашения - договоренности Израиля с рядом арабских стран региона - не являются заменой прогресса на палестино-израильских переговорах, и США продолжат работать над тем, чтобы израильтяне и палестинцы пользовались равными правами, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"То, что однажды казалось невозможным, стало возможным", - заявил он, говоря об авраамских соглашениях на дипломатическом саммите в Израиле.

При этом он подчеркнул, что эти соглашения - "не замена прогрессу на палестинском фронте", и пообещал, что США будут работать над тем, чтоб и у израильтян, и у палестинцев были равные права на процветание и безопасность.

Также он заявил, что США будут продолжать поддерживать и способствовать расширению соглашений о нормализации отношений Израиля с арабскими странами.

Кроме того, Блинкен заверил, что Вашингтон поможет своим союзникам противостоять общим врагам в регионе, включая Иран.

Со своей стороны министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что затронутые в ходе обсуждения темы - общие возможности сторон и архитектура региональной безопасности - "сдерживают наших общих врагов, в первую очередь, Иран и его марионеток".

"Им определенно есть, чего бояться", - сказал Лапид.

Лапид отметил, что дипломатический саммит, в котором принимают участие Израиль, США, Египет, ОАЭ, Бахрейн и Марокко, стал первым такого рода, но не последним.

"Накануне вечером мы приняли решение сделать Негевский саммит постоянным форумом", - сказал он.

Также Лапид добавил, что "палестинцы также приглашены, чтобы заменить террор на прогресс и успех".

Саммит начался в Израиле 27 марта, в понедельник он продолжился. В нем приняли участие министры иностранных дел Израиля и США, а также арабских стран, нормализовавших отношения с Израилем.

В 2020 году ОАЭ, Бахрейн, а затем Марокко при посредничестве США нормализовали отношения с Израилем. Соответствующие соглашения получили наименование авраамских. В начале января 2021 года к ним официально присоединился Судан. Это первые мирные соглашения, заключенные арабскими странами и Израилем, со времен мирного договора с Египтом в 1979 году и с Иорданией в 1994 году.