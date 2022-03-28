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СНГ 28.03.2022 17:52

В РФ разрабатывается указ президента об ответных мерах визового характера в отношении недружественных стран - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о подготовке новых мер по ограничению въезда граждан из стран, осуществляющих недружественные действия против России.

"Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России", - заявил Лавров в понедельник на заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Он напомнил, что в рамках ответа на недружественные действия ряда иностранных государств 15 марта уже были приняты поправки в законодательство, предусматривающие возможность применения мер ограничительного характера в отношении любых иностранных граждан, а также лиц без гражданства; ранее такие меры могли приниматься только в отношении граждан США.

"Думаю, что данный шаг позволит расширить инструментарий воздействия на несколько категорий иностранных граждан. Это прежде всего те, кто причастен к совершению преступлений в отношении находящихся за рубежом российских граждан. Во-вторых, это лица, которые осуществляют необоснованное юридическое преследование наших людей. И, наконец, это те, кто принимает необоснованные решения, нарушающие права и законные интересы граждан и организаций РФ", - добавил министр.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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