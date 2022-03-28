Число беженцев из Украины за сутки увеличилось на 40 тыс. человек - ООН

Более 40 тыс. человек за минувшие сутки покинули территорию Украины, сообщили в понедельник в ООН.
Согласно подсчету международной организации, таким образом, число беженцев из Украины с начала российской военной спецоперации увеличилось почти до 3,9 млн человек.
Свыше 2,2 млн человек размещены в Польше, около 600 тыс. человек - в Румынии. Молдавия приняла около 380 тыс. человек, Венгрия - 350 тыс., Словакия - 275 тыс.
По информации ООН, в России находятся свыше 270 тыс. беженцев из Украины, в Белоруссии - около 9 тыс.
26 марта начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что с 24 февраля с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуировано в Россию почти 440 тыс. человек.
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