В Еврокомиссии заявляют, что вопрос власти в России не в компетенции ЕС

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель очень ясно высказался, что он не желает смены власти в России, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.
"Было очень ясное заявление зампредседателя Еврокомиссии и высокого представителя ЕС (...). Речь идет о вопросах, связанных с волеизъявлением российского народа. И не нам за него решать", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Мамер отвечал на просьбу прокомментировать позицию Борреля на фоне ситуации вокруг недавних высказываний президента США Джо Байдена о власти в России. Представитель ЕК предложил ознакомиться с соответствующим заявлением главы дипломатии ЕС, которое, по его словам, "как нельзя более ясное".
Байден в ходе выступления 26 марта в Варшаве в очередной раз раскритиковал российское руководство за действия на Украине, а позже, не поясняя о ком именно говорит, сказал: "Господи, этот человек не может оставаться у власти".
Позднее в администрации США, разъясняя слова американского президента заверили, что он не намерен добиваться смены власти в России. "Президент хотел сказать, что нельзя давать Путину возможность распространять свою власть на соседние страны, на регион. Он не ставил под сомнение власть Путина в России и не говорил о смене власти", - цитируют западные СМИ неназванного представителя Белого дома.
В Кремле уже высказали тревогу из-за слов Байдена. "Это заявление, которое, безусловно, вызывает тревогу. Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США. Мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше", - заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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