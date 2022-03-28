Банки в Азербайджане за январь-февраль увеличили число банкоматов на 0,8%, pos-терминалов - на 3,5%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 28 февраля 2022 года составляет 2 931 единица, что на 0,8% больше показателя на конец 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 28 февраля в Баку установлено 1 576 банкоматов (рост на 1%), в регионах – 1 355 (рост на 0,6%).

По данным ЦБА, число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составляет 63,058 тыс. единиц, что на 3,5% больше показателя на конец 2021 года.

При этом в Баку установлено 42,402 тыс. pos-терминалов (рост на 4,5%), в регионах – 20,656 тыс. (рост на 1,4%).

В объектах розничной торговли в отчетный период установлено 61,8 тыс. или 98% всех pos-терминалов.

Х.Насирзаде