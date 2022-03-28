Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8619 RUR   0.017 GBR   2.2348 TRY   0.1146

Цена на нефть

25.03 $/bbl +/- WTI 113.90 +1.56 Brent 120.65 +1.62

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 28.03.2022 16:39

Банки в Азербайджане за январь-февраль увеличили число банкоматов на 0,8%, pos-терминалов - на 3,5%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 28 февраля 2022 года составляет 2 931 единица, что на 0,8% больше показателя на конец 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 28 февраля в Баку установлено 1 576 банкоматов (рост на 1%), в регионах – 1 355 (рост на 0,6%).

По данным ЦБА, число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составляет 63,058 тыс. единиц, что на 3,5% больше показателя на конец 2021 года.

При этом в Баку установлено 42,402 тыс. pos-терминалов (рост на 4,5%), в регионах – 20,656 тыс. (рост на 1,4%).

В объектах розничной торговли в отчетный период установлено 61,8 тыс. или 98% всех pos-терминалов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, БАНКОМАТЫ, POS/ТЕРМИНАЛЫ


Похожие новости


Банки в Азербайджане в августе почти на 600 единиц сократили число pos-терминалов в Баку Банки в Азербайджане в июле почти на 600 единиц сократили число pos-терминалов в регионах Банки Азербайджана ввели в эксплуатацию совместную сеть банкоматов Банки в Азербайджане увеличили в I полугодии число банкоматов на 2% Банки в Азербайджане увеличили в январе-апреле число банкоматов на 1% Банки в Азербайджане увеличили в I квартале число банкоматов на 1%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az