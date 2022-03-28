Банки в Азербайджане за январь-февраль увеличили число банкоматов на 0,8%, pos-терминалов - на 3,5%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 28 февраля 2022 года составляет 2 931 единица, что на 0,8% больше показателя на конец 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
Согласно данным ЦБА, на 28 февраля в Баку установлено 1 576 банкоматов (рост на 1%), в регионах – 1 355 (рост на 0,6%).
По данным ЦБА, число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составляет 63,058 тыс. единиц, что на 3,5% больше показателя на конец 2021 года.
При этом в Баку установлено 42,402 тыс. pos-терминалов (рост на 4,5%), в регионах – 20,656 тыс. (рост на 1,4%).
В объектах розничной торговли в отчетный период установлено 61,8 тыс. или 98% всех pos-терминалов.
Х.Насирзаде
Гафарова примет участие в заседании Совета МПА СНГ в Казахстане
Силы ПВО Азербайджана в ходе учений уничтожили воздушные цели условного противника
Саудовская Аравия возобновляет выдачу виз по прибытии для иностранных туристов
Алиев открыл Центр приема граждан при Администрации президента
Алиев поручил подготовить план мероприятий в связи с 30-летним юбилеем НОК Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
В Еврокомиссии заявляют, что вопрос власти в России не в компетенции ЕС
В РФ разрабатывается указ президента об ответных мерах визового характера в отношении недружественных стран - Лавров
Соглашения Израиля с арабскими государствами - не замена прогресса на переговорах с палестинцами - Блинкен
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров