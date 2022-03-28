Electrolux сократила выбросы парниковых газов в 2021 г. на 78% по сравнению с 2015 г



Шведская Electrolux AB, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, сократила объем выбросов парниковых газов от своей деятельности на 78% к концу прошлого года по сравнению с 2015 годом, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, Electrolux на четыре года опережает свой план, согласно которому к 2025 году должна снизить объем выбросов на 80%.

Выбросы от использования продукции Electrolux в прошлом году также уменьшились – примерно на 20% по сравнению с 2015 годом. Она ожидает довести этот показатель до 25% к 2025 году.

"Мы руководствуемся концепцией устойчивого развития, стремясь сделать нашу компанию лучше – найти лучшие решения, обеспечить лучшую жизнь общества – а также добиться углеродной нейтральности к 2050 году", - отметил главный исполнительный директор Electrolux Йонас Самуэльсон.

Акции Electrolux в ходе торгов в понедельник дорожают на 0,5%.