Electrolux сократила выбросы парниковых газов в 2021 г. на 78% по сравнению с 2015 г

Шведская Electrolux AB, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, сократила объем выбросов парниковых газов от своей деятельности на 78% к концу прошлого года по сравнению с 2015 годом, говорится в сообщении компании.
Согласно сообщению, Electrolux на четыре года опережает свой план, согласно которому к 2025 году должна снизить объем выбросов на 80%.
Выбросы от использования продукции Electrolux в прошлом году также уменьшились – примерно на 20% по сравнению с 2015 годом. Она ожидает довести этот показатель до 25% к 2025 году.
"Мы руководствуемся концепцией устойчивого развития, стремясь сделать нашу компанию лучше – найти лучшие решения, обеспечить лучшую жизнь общества – а также добиться углеродной нейтральности к 2050 году", - отметил главный исполнительный директор Electrolux Йонас Самуэльсон.
Акции Electrolux в ходе торгов в понедельник дорожают на 0,5%.
Баку обвиняет Армению во вмешательстве во внутренние дела Азербайджана – МИД
Азербайджан готов предоставить Украине топливо для посевной - Зеленский
Алиев и Зеленский обсудили гуманитарные коридоры и ход мирных переговоров по ситуации в Украине
Золото дешевеет на фоне укрепляющегося доллара
Компании будут платить РФ за газ по контрактам, в основном они заключены в евро - Шольц
В Азербайджане втрое снизилось число суточных заражений COVID-19
Саудовская Аравия возобновляет выдачу виз по прибытии для иностранных туристов
Алиев открыл Центр приема граждан при Администрации президента
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров