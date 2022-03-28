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ТЭК 28.03.2022 17:02

Страны G7 считают неприемлемым требование РФ платить за газ рублями

Страны G7 сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями явным нарушением контрактов и намерены призывать компании не выполнять его, заявил в понедельник на брифинге министр энергетики ФРГ Роберт Хабек.

"Все министры G7 полностью согласны с тем, что это будет одностороннее и явное нарушение существующих контрактов", - сказал министр.

Хабек отметил, что "платежи в рублях неприемлемы".

"Мы будем призывать затронутые решением компании не выполнять требование президента России Владимира Путина", - подчеркнул он.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа европейцев платить за топливо в рублях.

На прошлой неделе Владимир Путин сообщил, что руководство РФ приняло решение о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

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