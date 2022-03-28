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Дальнее зарубежье 28.03.2022 20:05

В Китае напомнили США, что санкции против РФ не должны мешать нормальным торговым отношениям

В МИД Китая призывают США серьезно относиться к опасениям страны по вопросу санкций против РФ, так как эти санкции портят экономические и торговые отношения, сообщает в понедельник Associated Press.

"Мы призываем США серьезно относиться к опасениям Китая при решении украинского вопроса и отношений с Россией, а также - никоим образом не наносить ущерб законным правам и интересам Китая", - заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь во время пресс-брифинга.

"Проблема не в том, кто хочет помочь России обойти санкции, а в том, что нормальные экономические и торговые отношения между странами, включая Китай и Россию, были безосновательно испорчены", - добавил он.

Представитель МИД отметил, что "люди всех стран не должны платить за геополитические конфликты".

Также Ван Вэньбинь призвал все стороны конфликта на Украине принять действия для деэскалации ситуации и выбрать путь диалога.

В Китае, по его словам, считают, что санкции только испортят глобальные экономические перспективы и при этом - не повлияют на ход спецоперации РФ на Украине.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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