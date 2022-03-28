Ситуация вокруг Украины будет в центре внимания саммита ЕС-КНР

События на Украине будут ключевой темой предстоящего 1 апреля саммита ЕС-Китай, заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер.
"Нужно дождаться этого саммита. И после этого можно будет вам сказать, каков был наш сигнал Китаю... Наши принципы, что касается Украины, очень ясны: Украина - это суверенное государство", - отметил Мамер в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Он отвечал на вопрос, какое послание ЕС готовит руководителю КНР.
Международное сообщество "выразило при чрезвычайно подавляющем большинстве в ООН" своё неприятие военных действий на Украине, продолжил Мамер.
По словам представителя Еврокомиссии, государства-члены ООН должны содействовать прекращению военных действий, "чтобы соблюдались территориальная целостность и суверенитет Украины".
"Я полагаю, что такое послание может быть адресовано не только Китаю, но также и всем странам мира, которые защищают принципы Устава ООН", - подытожил представитель ЕК.
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