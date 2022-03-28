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Бизнес и законодательство 28.03.2022 18:14

Азербайджан обнулил до 2024г ставки таможенных пошлин на импорт в страну табака для производственных целей

Кабинет министров Азербайджана обнулил до 2024 года ставки специфических таможенных пошлин на импорт в страну табака для производственных целей.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте кабинета министров, до 31 декабря 2023 года импорт в Азербайджан табака для производственных целей по номенклатурным кодам 2403 19 100 1 и 2403 19 900 1 будет облагаться специфической импортной таможенной пошлиной по ставке 0% (действующая ставка пошлин - $1 за 1 кг).

Цель данного решения - обеспечить сырьем внутренний рынок производства табака, предотвратить рост цен на табачную продукцию.

Данное постановление вступило в силу с 19 марта 2022 года.

Р.Ахмедов

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Тэги: ТАБАК, ИМПОРТ, ЛЬГОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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