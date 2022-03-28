Азербайджан обнулил до 2024г ставки таможенных пошлин на импорт в страну табака для производственных целей

Кабинет министров Азербайджана обнулил до 2024 года ставки специфических таможенных пошлин на импорт в страну табака для производственных целей.
Согласно постановлению, опубликованному на сайте кабинета министров, до 31 декабря 2023 года импорт в Азербайджан табака для производственных целей по номенклатурным кодам 2403 19 100 1 и 2403 19 900 1 будет облагаться специфической импортной таможенной пошлиной по ставке 0% (действующая ставка пошлин - $1 за 1 кг).
Цель данного решения - обеспечить сырьем внутренний рынок производства табака, предотвратить рост цен на табачную продукцию.
Данное постановление вступило в силу с 19 марта 2022 года.
Р.Ахмедов
Гафарова примет участие в заседании Совета МПА СНГ в Казахстане
Силы ПВО Азербайджана в ходе учений уничтожили воздушные цели условного противника
Саудовская Аравия возобновляет выдачу виз по прибытии для иностранных туристов
Алиев открыл Центр приема граждан при Администрации президента
Алиев поручил подготовить план мероприятий в связи с 30-летним юбилеем НОК Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
В Еврокомиссии заявляют, что вопрос власти в России не в компетенции ЕС
В РФ разрабатывается указ президента об ответных мерах визового характера в отношении недружественных стран - Лавров
Соглашения Израиля с арабскими государствами - не замена прогресса на переговорах с палестинцами - Блинкен
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров