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Финансы 28.03.2022 18:45

Биткойн превысил $47,7 тыс. впервые за два месяца в ожидании переговоров России и Украины

Криптовалюты дорожают в понедельник благодаря сдержанному оптимизму инвесторов в отношении нового раунда переговоров между Россией и Украиной.

Цена биткойна к 17:56 поднялась на 3,5%, до $47,703 тыс., согласно данным CoinDesk. Курс превысил отметку в $47 тыс. впервые за два месяца, пишет Trading Economics.

Эфир, вторая по популярности криптовалюта, подорожал к этому времени на 4,2%, до $3,375 тыс.

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Тэги: КРИПТОВАЛЮТЫ, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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