Биткойн превысил $47,7 тыс. впервые за два месяца в ожидании переговоров России и Украины

Криптовалюты дорожают в понедельник благодаря сдержанному оптимизму инвесторов в отношении нового раунда переговоров между Россией и Украиной.

Цена биткойна к 17:56 поднялась на 3,5%, до $47,703 тыс., согласно данным CoinDesk. Курс превысил отметку в $47 тыс. впервые за два месяца, пишет Trading Economics.

Эфир, вторая по популярности криптовалюта, подорожал к этому времени на 4,2%, до $3,375 тыс.