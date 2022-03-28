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ТЭК 28.03.2022 18:52

Цены на нефть ускорили падение

Цены на нефть эталонных марок ускорили падение в ходе торгов в понедельник, давление на котировки оказывают сообщения о введении Китаем серьезных ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:23 дешевеют на $7,75 (6,42%) - до $112,9 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $106,32 (7,58%) - до $106,32 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала почти на 12%, WTI - на 10,5%.

Рынок также ждет очередной встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится в четверг.

"Инвесторы задаются вопросом, начнет ли ОПЕК наконец повышать добычу для компенсации перебоев поставок из РФ, поскольку потенциальный бойкот российской нефти может привести к сокращению предложения примерно на 3 млн баррелей в сутки начиная с апреля", - отметила старший аналитик Swissquote Айпек Озкардеская.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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