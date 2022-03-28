Цены на нефть ускорили падение

Цены на нефть эталонных марок ускорили падение в ходе торгов в понедельник, давление на котировки оказывают сообщения о введении Китаем серьезных ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса.
Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:23 дешевеют на $7,75 (6,42%) - до $112,9 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $106,32 (7,58%) - до $106,32 за баррель.
За прошлую неделю Brent подорожала почти на 12%, WTI - на 10,5%.
Рынок также ждет очередной встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится в четверг.
"Инвесторы задаются вопросом, начнет ли ОПЕК наконец повышать добычу для компенсации перебоев поставок из РФ, поскольку потенциальный бойкот российской нефти может привести к сокращению предложения примерно на 3 млн баррелей в сутки начиная с апреля", - отметила старший аналитик Swissquote Айпек Озкардеская.
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