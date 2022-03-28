Алиев и Зеленский обсудили гуманитарные коридоры и ход мирных переговоров по ситуации в Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. В ходе беседы Зеленский проинформировал Алиева о ситуации в Украине. Президенты отметили важность открытия гуманитарных коридоров и продолжения мирных переговоров", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.

Зеленский в ходе разговора также поблагодарил Алиева за оказанную Украине гуманитарную помощь, включающую и медицинские средства.

"Президент Алиев отметил, что Азербайджан постоянно придает большое значение гуманитарным вопросам и относится к этому с особым вниманием", - отмечается в информации.

Н.Аббасова