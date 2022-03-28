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Внешняя политика 28.03.2022 20:01

Азербайджан готов предоставить Украине топливо для посевной - Зеленский

Азербайджан готов предоставить Украине топливо для посевной, за что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Азербайджана Ильхама Алиева.

"Провел переговоры с президентом Азербайджана. Проинформировал о новых ударах РФ по мирному населению. Обсудили немедленную потребность в зеленых коридорах. Поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность обеспечить топливом для посевной", - написал Зеленский в твиттер.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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