Азербайджан готов предоставить Украине топливо для посевной - Зеленский

Азербайджан готов предоставить Украине топливо для посевной, за что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Азербайджана Ильхама Алиева. "Провел переговоры с президентом Азербайджана. Проинформировал о новых ударах РФ по мирному населению. Обсудили немедленную потребность в зеленых коридорах. Поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность обеспечить топливом для посевной", - написал Зеленский в твиттер.

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