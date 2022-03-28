Азербайджан готов предоставить Украине топливо для посевной - Зеленский

Азербайджан готов предоставить Украине топливо для посевной, за что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Азербайджана Ильхама Алиева.
"Провел переговоры с президентом Азербайджана. Проинформировал о новых ударах РФ по мирному населению. Обсудили немедленную потребность в зеленых коридорах. Поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность обеспечить топливом для посевной", - написал Зеленский в твиттер.
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