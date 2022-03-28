Баку обвиняет Армению во вмешательстве во внутренние дела Азербайджана – МИД

МИД Азербайджана категорически отвергает последнее заявление МИД Армении о ситуации в Карабахском регионе, считает это вмешательством во внутренние дела Азербайджана и нарушением международного права.

«Прежде всего, еще раз напоминаем, что комментарии, сделанные Арменией в отношении суверенных территорий Азербайджана, являются попыткой вмешательства этой страны во внутренние дела Азербайджана и нарушением международного права. Армения, которая около 30 лет силой удерживала часть территорий Азербайджана под военной оккупацией, подвергая этнической чистке более 1 млн азербайджанцев и лишая их права жить в своих домах, по-видимому, превратила нарушение международного права в привычку», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В МИД отметили, что Армения, обвиняющая Азербайджан в невыполнении трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, несмотря на возможности сотрудничества, появившиеся в регионе с окончанием конфликта, в нарушение положений данного заявления, наносит удар по процессу нормализации между двумя странами.

«Именно Армения на постконфликтном этапе продолжает открытые территориальные претензии к Азербайджану и поднимает это, в том числе на уровне МИД, в каждом своем заявлении по Карабахскому региону. Именно Армения, вопреки пункту 4 трехстороннего заявления, до сих пор не выводит из региона остатки армянских вооруженных сил. Армения, нарушая статью 6 заявления, продолжает направлять военнослужащих в регион через Лачинский коридор. Этот факт нашел свое подтверждение и со стороны международных СМИ», - отмечает ведомство.

При этом, в заявлении подчеркивается, что требование азербайджанской стороны касается не граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, а как и предусмотрено трехсторонним заявлением, вывода из региона незаконных армянских вооруженных формирований.

«Попытка МИД Армении целенаправленно исказить этот вопрос и представить его под названием «этническая чистка» разоблачает истинные намерения этой страны. Армения, которая вводит в заблуждение международное сообщество ложными обвинениями, должна понимать, что обеспечение мира и стабильности в регионе зависит только от безоговорочного выполнения всех положений трехстороннего заявления. Все остальные шаги Армении, противоречащие совместному заявлению, станут лишь препятствием для процесса миростроительства», - указывает ведомство.

МИД заявил, что по вопросам, касающимся временно дислоцированных на территории Азербайджана российских миротворцев, были даны подробные сообщения в соответствующих заявлениях министерства обороны Азербайджана.

Н.Аббасова