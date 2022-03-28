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Макроэкономика 28.03.2022 21:20

Золото дешевеет на фоне укрепляющегося доллара

Золото продолжает дешеветь в понедельник на фоне активного укрепления доллара и сдержанного оптимизма в преддверии нового раунда переговоров России и Украины.

Апрельские фьючерсы на золото подешевели на 0,9% в ходе торгов на бирже Comex, до $1937,4 за тройскую унцию.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), увеличился в ходе торгов в понедельник на 0,52%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,56%. Доллар дорожает на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва, оказывая давление на цены на драгоценные металлы.

Кроме того, рынок оценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские переговорщики готовы обсуждать с Россией нейтральный статус страны. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новый раунд переговоров состоится во вторник в Турции, встреча пройдет в очном формате.

"Позитивный настрой в отношении того, что удастся положить конец кровопролитию на Украине, снизил привлекательность золота в качестве защитного актива", - отметил аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг.

Майские фьючерсы на серебро подешевели на 1,5% - до $25,23 за унцию.

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Тэги: ДРАГМЕТАЛЛЫ, ЦЕНЫ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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