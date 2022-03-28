В Азербайджане втрое снизилось число суточных заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 16 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 791 тыс. 766, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 55 случаев.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались три человека (накануне - двое). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 684 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 781 тыс. 788 человек (+ 47 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 294 человека.

За сутки медики провели 2 тыс. 285 тестов на коронавирус против 3 тыс. 313 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 687 тыс. 581 тест на COVID-19.

Н.Аббасова