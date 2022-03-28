Макрон может победить во втором туре президентских выборов

Данные опросов общественного мнения указывают на то, что нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон имеет шансы на победу во втором туре выборов президента, информирует Институт изучения общественного мнения Ifop.

Согласно данным опросов, если бы выборы проходили сейчас, во втором туре за Макрона были бы готовы проголосовать 53,5% избирателей.

Одна из его главных оппоненток на выборах, лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набрала бы 46,5% голосов.

Первый тур выборов президента Франции намечен на 10 апреля 2022 года. Если потребуется второй тур, он пройдёт через две недели.