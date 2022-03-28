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Финансы 28.03.2022 22:20

Mubadala приостанавливает инвестиции в Россию - CEO

Суверенный фонд Абу-Даби Mubadala принял решение воздержаться от новых инвестиций в Россию, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главного исполнительного директора и управляющего директора группы Mubadala Халдуна Халифа Аль Мубарака.

"Очевидно, что в этих условиях мы должны приостановить инвестиции на этом рынке в России. (. . .) Нет никаких сомнений в том, что этот кризис должен закончиться сейчас в интересах всего мира", - сообщил Аль Мубарак на инвестиционной конференции в Дубае.

Он уточнил, что Россия представляет менее 1% портфеля фонда Абу-Даби в размере $243 млрд.

По данным официального сайта фонда, инвестиционный портфель Mubadala в России насчитывает более 45 проектов в таких секторах, как инфраструктура, недвижимость, сырьевые товары, банковское дело и технологии. Среди стратегических партнеров Mubadala - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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Тэги: РОССИЯ, MUBADALA, ИНВЕСТИЦИИ, ПРИОСТАНОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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