Mubadala приостанавливает инвестиции в Россию - CEO

Суверенный фонд Абу-Даби Mubadala принял решение воздержаться от новых инвестиций в Россию, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главного исполнительного директора и управляющего директора группы Mubadala Халдуна Халифа Аль Мубарака.
"Очевидно, что в этих условиях мы должны приостановить инвестиции на этом рынке в России. (. . .) Нет никаких сомнений в том, что этот кризис должен закончиться сейчас в интересах всего мира", - сообщил Аль Мубарак на инвестиционной конференции в Дубае.
Он уточнил, что Россия представляет менее 1% портфеля фонда Абу-Даби в размере $243 млрд.
По данным официального сайта фонда, инвестиционный портфель Mubadala в России насчитывает более 45 проектов в таких секторах, как инфраструктура, недвижимость, сырьевые товары, банковское дело и технологии. Среди стратегических партнеров Mubadala - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Действующий председатель ОБСЕ на текущей неделе посетит страны Южного Кавказа
Армения нарушает пункты трехстороннего заявления по Карабаху – глава МИД Азербайджана
Баку обвиняет Армению во вмешательстве во внутренние дела Азербайджана – МИД
В Азербайджане втрое снизилось число суточных заражений COVID-19
Саудовская Аравия возобновляет выдачу виз по прибытии для иностранных туристов
Алиев открыл Центр приема граждан при Администрации президента
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Байден заявил, что не отказывается от слов в адрес Путина
Байден не исключил возможности встречи с Путиным
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров