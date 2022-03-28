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ТЭК 28.03.2022 22:51

Чижов не верит, что ЕС откажется от российского газа на данном этапе

Постпред России при ЕС Владимир Чижов полагает, что механизм расчетов за газ в рублях с "недружественными" к РФ странами будет уточнен в ближайшие дни и станет открыт для всех.

"Я думаю, по большому счету не готов (отказаться от российского газа) не только Евросоюз, но если говорить о серьезных политиках, то, думаю, что они тоже в душе не готовы. То, что мы наблюдаем сейчас, я думаю, что во многом это первоначальная эмоциональная реакция. Конечно, объявление нашим президентом новой системы оплаты за газ стало для них определенным шоком, прозвучало неожиданно и в общем-то обескуражило и политиков, и компании энергетические, потому что если сравнить то, что они сейчас говорят, то у них практический интерес "а где взять рубли?" - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Я думаю, что в ближайшие дни механизм этих расчетов будет уточнен и станет предметом всеобщей гласности и даст им возможности разобраться. Так что я не вижу тут критической ситуации, а отказаться от российских энергоносителей, ну я думаю, что это было бы в известном смысле самоубийственным на данном этапе", - отметил он.

Президент РФ Владимир Путин в минувшую среду заявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в "недружественные" страны переводится в российские рубли. Он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ГАЗ, ОТКАЗ


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