США перебрасывают в Германию самолеты РЭБ

Шесть самолетов ВМС США, оснащенных средствами радиоэлектронной борьбы, и 240 солдат будут перемещены в ближайшее время на базу ВВС "Шпангдалем" в Германии, информирует в понедельник Пентагон.

Представитель ведомства Джон Кирби заявил, что самолеты Boing EA-18G Growler вылетят с базы "Уидби Айленд" в штате Вашингтон.

При этом Кирби отметил, что перемещение проводится в рамках усиления восточного фланга НАТО, но эту технику не планируется использовать на Украине.