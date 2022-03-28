США перебрасывают в Германию самолеты РЭБ

Шесть самолетов ВМС США, оснащенных средствами радиоэлектронной борьбы, и 240 солдат будут перемещены в ближайшее время на базу ВВС "Шпангдалем" в Германии, информирует в понедельник Пентагон.
Представитель ведомства Джон Кирби заявил, что самолеты Boing EA-18G Growler вылетят с базы "Уидби Айленд" в штате Вашингтон.
При этом Кирби отметил, что перемещение проводится в рамках усиления восточного фланга НАТО, но эту технику не планируется использовать на Украине.
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