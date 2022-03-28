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Дальнее зарубежье 28.03.2022 23:30

США перебрасывают в Германию самолеты РЭБ

Шесть самолетов ВМС США, оснащенных средствами радиоэлектронной борьбы, и 240 солдат будут перемещены в ближайшее время на базу ВВС "Шпангдалем" в Германии, информирует в понедельник Пентагон.

Представитель ведомства Джон Кирби заявил, что самолеты Boing EA-18G Growler вылетят с базы "Уидби Айленд" в штате Вашингтон.

При этом Кирби отметил, что перемещение проводится в рамках усиления восточного фланга НАТО, но эту технику не планируется использовать на Украине.

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Тэги: США, САМОЛЕТЫ, РЭБ, ГЕРМАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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