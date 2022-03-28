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Карабах 28.03.2022 22:28

Армения нарушает пункты трехстороннего заявления по Карабаху – глава МИД Азербайджана

Армения нарушает пункты трехстороннего заявления по Карабаху и препятствует обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Такое заявление Байрамов сделал на встрече с советником канцлера ФРГ по внешней политике и безопасности Йенсом Плетнером, сообщает МИД Азербайджана.

«В ходе встречи стороны провели обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки, отношениям Азербайджана с ЕС, вопросам региональной и международной безопасности. Байрамов проинформировал собеседника о постконфликтной ситуации на Южном Кавказе, действиях Азербайджана по исполнению трехсторонних договоренностей (лидеров Азербайджана, Армении и РФ – ИФ). Министр отметил, что Армения нарушает пункты трехстороннего заявления (от 10 ноября 2020 года – ИФ) и препятствует миру и стабильности», - отмечает внешнеполитическое ведомство.

Байрамов также изложил видение Азербайджана на будущее мирное развитие региона.

«Собеседники также обсудили вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы, реализации проекта Южный газовой коридор (по поставкам азербайджанского газа в Европу – ИФ), перспективы сотрудничества в сфере энергетики и др. вопросы», - говорится в информации МИД.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАЙРАМОВ, АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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