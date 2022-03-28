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Внешняя политика 28.03.2022 23:00

Действующий председатель ОБСЕ на текущей неделе посетит страны Южного Кавказа

Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау с 29 марта по 1 апреля совершит турне по странам Южного Кавказа.

В информации на сайте организации отмечается, что Рау в рамках визита в Азербайджан проведет переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым.

В Грузии он встретится с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и первым заместителем председателя парламента Георгием Вольским.

В Армении Рау встретится с президентом Ваагном Хачатуряном, премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

«Поездка будет посвящена развитию мирного сотрудничества, диалога и стабильности в регионе Южного Кавказа», - подчеркивает ОБСЕ.

Р.Ахмедов

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Тэги: РАУ, РАУ, ВИЗИТ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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