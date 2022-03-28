Байден не исключил возможности встречи с Путиным

Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что возможность его встречи в будущем с президентом РФ будет зависеть от того, какие темы намерен будет обсуждать с ним Владимир Путин.

"Это зависит от того, о чем он (Путин - ИФ) захочет говорить", - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос о возможности встречи с президентом РФ.

При этом он отметил, что вопрос скорее состоит в том, приведет ли эта встреча к завершению войны в Украине.