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ТЭК 29.03.2022 09:09

ЕС планирует освободиться от российских энергоносителей раньше, чем от ископаемого топлива вообще

Евросоюз намерен избавиться от зависимости от российских энергоносителей раньше, чем от ископаемого топлива в целом, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, выступая в парижском Институте политических исследований.

"Мы должны освободиться от зависимости от ископаемого топлива и еще быстрее - от зависимости от российских углеводородов", - сказал он, излагая намеченную версальским саммитом 10-11 марта программу ЕС по обеспечению энергетической безопасности.

Глава Евросовета утверждал, что существенный прогресс уже имеется и будет развит дальше в ближайшие месяцы.

"Несколько дней назад, в минувшую пятницу, в Брюсселе были подтверждены решения, как действовать: мы как члены союза, наконец, начнем обсуждать совместные закупки газа. Мы, наконец, внедрим совместные стратегии европейского хранения запасов газа и ускорим необходимые инвестиции в инфраструктуру, например, в интерконнекторы и терминалы для сжиженного газа", - объяснил Мишель.

"И мы также в качестве членов Евросоюза, конечно, будем решать вопрос роста цен, который болезненно влияет на наши домохозяйства и наши экономики", - заверил председатель Европейского совета.

Ранее в понедельник официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи заявил, что ЕК планирует избавиться от российских энергоресурсов к 2027 году, и эти планы одобрены лидерами стран Европейского союза.

"Мы желаем быть полностью независимыми от ископаемого российского топлива к 2027 году. И мы надеемся сократить наш спрос (на российский газ) на две трети до конца нынешнего года. Это цель, которую мы поставили и которая была утверждена Европейским советом, то есть руководителями, на прошлой неделе, и мы обязались сделать это", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

"Европейский совет приветствовал эту нашу работу, и детали будут представлены к концу мая", - добавил Макфи.

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