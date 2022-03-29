Россия не будет экспортировать газ бесплатно - Песков

Россия не будет заниматься благотворительностью и поставлять природный газ за рубеж бесплатно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет оплаты - нет газа (...), благотворительностью мы точно заниматься не намерены и поставлять Западной Европе газ бесплатно ", - подчеркнул он в интервью американскому телеканалу PBS в ответ на просьбу прокомментировать отказ Западной Европы от оплаты за газ в рублях.

Песков отметил, что Россия "изучит, что можно сделать", когда Западом будет принято окончательное решение.

Он также сказал, что Россия не заинтересована в том, чтобы Европа отказалась от закупок газа у России, но не российская сторона выступает инициатором развернутого в Европе процесса.

Поручение о переводе оплаты за российский газ с долларов и евро на рубли дал президент РФ Владимир Путин. Накануне по итогам заседания глав энергетических ведомств G7 было объявлено, что эти страны не намерены переходить на оплату в рублях.