Манат подешевел к евро и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 марта сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 29 марта ЦБА установил на уровне 1,8675 манат/1EUR (28 марта - 1,8619 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 29 марта установил на уровне 0,0177 манат/1RUB (28 марта - 0,0170 манат/1RUB).
Б.Рустамбеков
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