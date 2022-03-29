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АПК 29.03.2022 10:02

Министр сельского хозяйства Беларусь считает, что российский рубль может стать валютой для расчетов со странами СНГ

Белоруссии был бы "очень удобен" расчет в российских рублях, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Игорь Брыло.

"Конечно, нам очень удобен расчет в российских рублях", - сказал он в эфире телеканала СТВ.

Министр отметил, что российские рубли также могут рассматриваться в качестве валюты для расчетов и с другими странами СНГ. "И мы сейчас думаем и с другими странами на постсоветском пространстве (использовать подобную схему - ИФ). Потому что в Казахстане расчет еще в долларах, и нам очень сложно балансировать этот ценовой фактор из-за разницы... А так российские рубли с учетом того, что основной наш рынок - это Российская Федерация, я думаю, нас вполне удовлетворили бы", - сообщил Брыло.

Ранее министр антимонопольного регулирования и торговли Беларусь Алексей Богданов сообщил о начале расчетов республики с зарубежными партнерами в их национальных валютах. В качестве успешных примеров он привел Китай и Турцию.

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