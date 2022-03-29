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Это интересно 29.03.2022 13:42

Полёт космических туристов к МКС снова откладывается - NASA

Полёт миссии космических туристов Axiom-1 на борту корабля компании SpaceX Crew Dragon к Международной космической станции (МКС), организованный компанией Axiom Space, переносится с 3 апреля на дату не ранее 6 апреля, сообщил заместитель главы NASA Роберт Кабана.

"Кажется, что миссия Axiom-1 теперь (может быть запущена - ИФ) не ранее 6 апреля", - сообщил Кабана в ходе телеконференции, посвящённой проекту бюджета США на 2023 финансовый год.

Также Кабана отметил, что на предыдущую дату запуска миссии - 3 апреля, назначены статистические испытания тяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS), разрабатываемая для пилотируемых полетов на Луну и Марс.

Ранее старт миссии космических туристов к МКС планировался на 31 марта, однако затем был перенесён на апрель, чтобы позволить экипажу завершить предстартовую подготовку корабля. В Axiom Space подчёркивали, что "точная дата запуска зависит от доступности стартового окна".

В сентябре 2021 года NASA сообщало, что экипаж Axiom-1 отправится к МКС с космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. По плану управления, экипаж из четырех человек должен будет провести на станции восемь дней, работая совместно с астронавтами, находящимися на станции.

Туристический полет организован американской компанией Axiom Space. В экипаж входят бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, американский предприниматель Ларри Коннор, который будет выполнять работу пилота, канадский инвестор Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Все они после медицинской проверки и специальной подготовки допущены к полету.

Стоимость восьмидневного посещения МКС оценивается в $55 млн. Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в последующем планируется совершать два-три раза в год.

Ранее доставка космических туристов на МКС осуществлялась только российскими космическими кораблями "Союз".

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