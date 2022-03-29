Россия не намерена атаковать страны-члены НАТО - Песков

В планы России не входит нанесение ударов по странам-членам НАТО или вторжение на их территории, если ее к этому не принудят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Мы не хотим думать об этом", - сказал он в интервью американскому телеканалу PBS в ответ на вопрос о том, может ли возникнуть такая ситуация.
Песков уточнил, что "если это не будет осуществлено на условиях взаимности", то есть, если "они не вынудят нас так поступить".
Он назвал вызывающей беспокойство наращивание сил НАТО на границах с Россией несмотря на многочисленные предупреждения России о том, что вызывает у нее озабоченность. Это же касается и перспектив вступления в блок Украины. В то же время альянс продолжал делать это "с улыбкой и постепенно" еще до начала спецоперации РФ на Украине, угрожая безопасности РФ.
НАТО, по словам Пескова, является "не машиной для сотрудничества и обеспечения безопасности, а машиной конфронтации".
Он сказал, что Россия в настоящее время и так находится в ситуации, равносильной войне, если принимать в расчет экономику и мировую торговлю, и она вынуждена адаптироваться к такой ситуации.
"Эти условия (...) для нас враждебны. Мы чувствуем себя как во время войны", - сказал пресс-секретарь президента России, пояснив, что это стало следствием действий Запада, который ведет против России "войну торговле и экономике".
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