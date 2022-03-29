Зеленский объявил о планах создания при его офисе экспертной группы, которая станет анализировать введенные в отношении России санкции

При офисе президента Украины на текущей неделе будет создана экспертная группа по анализу введенных против РФ санкций, заявил президент Владимир Зеленский.
"Начиная с текущей недели, мы создаем при Офисе президента группу украинских и международных экспертов, которые на постоянной основе будут анализировать введенные санкции против России в отношении того, на что они реально влияют", - заявил Зеленский в видеообращении в понедельник вечером.
"Наша цель - чтобы санкции работали так, как это и задумано, чтобы не было ни одной возможности их обходить", - добавил он.
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