Песков заверил американский телеканал, что РФ не будет применять ядерное оружие на Украине

Россия при любом сценарии на Украине не собирается применять там ядерное оружие, заявил в интервью американскому телеканалу PBS пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас нет сомнений в том, что все цели нашей спецоперации на Украине будут выполнены. При любом развитии событий (на Украине - ИФ) причин применять там ядерное оружие нет", - сказал он по-английски.

Песков, говоря о ядерной доктрине РФ, напомнил, что Россия "может и будет применять ядерное оружие лишь если нужно ликвидировать угрозу самому существованию России".

Комментируя критику Западом инициативы РФ о переводе в рубли оплаты поставок газа в страны Европы, пресс-секретарь российского президента предупредил, что "мы не будем бесплатно поставлять газ в Западную Европу".