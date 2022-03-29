Цены на нефть продолжают снижаться после резкого обвала накануне на опасениях падения спроса в Китае из-за жестких ограничений, вводимых Пекином в ответ на рост заболеваемости COVID-19.
Вспышка коронавируса в Китае является самой крупной с начала пандемии, отмечает Bloomberg. В настоящее время более 62 млн человек в КНР либо находятся под ограничениями, либо скоро окажутся под ними.
Власти Шанхая с понедельника закрыли на четыре дня восточную часть города, в которой находится финансовый район и индустриальные парки, для проведения массового тестирования граждан. В дальнейшем, также на четыре дня, будет закрыта западная часть города.
По оценкам Rystad Energy, локдаун в Шанхае может привести к сокращению спроса на нефть на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с).
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 во вторник составляет $110,71 за баррель, что на $1,77 (1,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $8,17 (6,8%), до $112,48 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,77 за баррель, что на $1,19 (1,12%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов упала на $7,94 (7%), до $105,96 за баррель.
Рост заболеваемости COVID-19 добавляет волатильности нефтяному рынку в условиях российско-украинского конфликта, а также напряженности на Ближнем Востоке.
Тем временем, страны ОПЕК+ готовятся провести очередную встречу в четверг для обсуждения планов в отношении объемов добычи нефти в мае. Недавние заявления представителей группы позволяют предположить, что ОПЕК+ примет решение увеличить добычу в соответствии с согласованным ранее графиком.
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