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Дальнее зарубежье 29.03.2022 09:38

Сенаторы США предлагают направить средства от конфискованных российских активов на помощь Украине

Американские сенаторы от двух партий представляют законопроект, согласно которому средства от ликвидации конфискованных российских активов, могут пойти на помощь Украине, сообщает Axios.

"Сенаторы Майкл Беннет (демократ от штата Колорадо) и Роб Портман (республиканец от штата Огайо) представляют законопроект о перераспределении средств из конфискованных российских активов в фонд помощи украинским беженцам и восстановлению Украины", - пишет портал.

Управлять фондом будет Государственный департамент в консультации с Агентством США по международному развитию.

"Один из способов помочь (Украине - ИФ) - перейти от замораживания активов российских олигархов и богатых граждан к аресту их активов и предоставлению этого финансирования народу Украины для оказания помощи в продолжающихся гуманитарных усилиях", - заявил Портман.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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