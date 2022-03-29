Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8619 RUR   0.017 GBR   2.2348 TRY   0.1146

Цена на нефть

28.03 $/bbl +/- WTI 105.96 -7.94 Brent 112.48 -8.17

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 29.03.2022 09:39

Казахстан компенсирует свои обязательства по ОПЕК+ за счет сокращения добычи

Казахстан компенсирует свои обязательства по ОПЕК+ за счет сокращения добычи, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

"Казахстан компенсирует свои обязательства по ОПЕК+ за счет сокращения добычи. В связи с ситуацией с восстановительными работами на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), объем потерянной добычи Казахстана может составить около 320 тыс. баррелей в сутки (1,3 млн тонн) на период ремонта до конца апреля текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это сокращение будет считаться частью компенсационного плана в рамках взаимодействия с партнерами по ОПЕК+.

"С учетом проведения капитального ремонта на объектах НСОС в июне-июле месяце Казахстан к концу июня месяца полностью компенсирует свои обязательства по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az