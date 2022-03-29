Казахстан компенсирует свои обязательства по ОПЕК+ за счет сокращения добычи, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

"Казахстан компенсирует свои обязательства по ОПЕК+ за счет сокращения добычи. В связи с ситуацией с восстановительными работами на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), объем потерянной добычи Казахстана может составить около 320 тыс. баррелей в сутки (1,3 млн тонн) на период ремонта до конца апреля текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это сокращение будет считаться частью компенсационного плана в рамках взаимодействия с партнерами по ОПЕК+.

"С учетом проведения капитального ремонта на объектах НСОС в июне-июле месяце Казахстан к концу июня месяца полностью компенсирует свои обязательства по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+", - говорится в сообщении.